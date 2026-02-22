Milan-Parma LE ULTIME | Strefezza con Pellegrino sorpresa Ordonez

Strefezza e Pellegrino scendono in campo per il Milan, mentre Ordonez sorprende con una convocazione inaspettata. Il Parma di Carlos Cuesta punta a conquistare punti preziosi a San Siro, dove i rossoneri non hanno subito sconfitte dal 23 agosto. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica. I giocatori si preparano a una partita intensa e ricca di tensione.

A San Siro per continuare la marcia di avvicinamento alla salvezza. Il Parma di Carlos Cuesta ha messo in valigia fiducia e speranza di poter fare risultato alla Scala del calcio, consapevole di affrontare una squadra che non perde dal 23 agosto scorso e che viene da 24 risultati utili consecutivi. L'impresa, dunque, avrebbe un valore multiplo, nel caso il gruppo più giovane della Serie A riuscisse a tornare da Milano con il sorriso. Per provarci, Cuesta punterà quasi sicuramente sullo stesso assetto che ha schiantato il Verona al Tardini ma con qualche variante. Non ci sarà lo squalificato Circati, al suo posto però torna Troilo in una difesa che sarà a cinque. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma-Verona LE ULTIME | Strefezza e Pellegrino, Cuesta ci pensaIl Verona affronta il Parma oggi alle 15 al Tardini, perché vuole conquistare i tre punti e uscire dalla zona pericolo in classifica.

Milan-Parma LE ULTIME | Strefezza in vantaggio su Ondrejka per un posto davantiStrefezza segna contro Ondrejka, spingendo il Milan verso una vittoria importante.

