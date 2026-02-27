Parma-Cagliari 0-0 | Entrano Nicolussi Caviglia e Oristanio

Nella partita tra Parma e Cagliari, terminata 0-0, sono entrati in campo Nicolussi Caviglia e Oristanio. Il Cagliari ha iniziato con un atteggiamento offensivo, affidandosi alla coppia d’attacco formata da Esposito e Kilicsoy, che hanno cercato di superare la linea difensiva del Parma, composta da Carlos Cuesta e Mandela Keita. La gara si è mantenuta equilibrata nel primo tempo.

Parte meglio il Cagliari con la coppia d'attacco di brevilinei composta da Esposito e Kilicsoy impegnati a scardinare il blocco basso di Carlos Cuesta, protetto da Mandela Keita. Il pressing iniziale del Parma non è organizzato come al solito, qualche uscita affrettata da parte dei centrali di.