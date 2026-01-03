Nicolussi Caviglia apre al Cagliari | accelerata in corso

Hans Nicolussi Caviglia ha dato il via libera al trasferimento al Cagliari. La trattativa si sta rapidamente definendo, con il club rossoblù determinato a concludere l’accordo nel minor tempo possibile. La situazione si sblocca dopo settimane di incertezza, segnando un passo importante per entrambe le parti. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma l’intesa sembra ormai vicina alla conclusione.

La situazione di Hans Nicolussi Caviglia si sblocca nelle ultime ore. Il centrocampista ha aperto al trasferimento al Cagliari e l'operazione entra ora nella fase decisiva, con il club rossoblù deciso a chiudere in tempi rapidi. La Fiorentina è pronta a interrompere il prestito in corso al Venezia, segnale chiaro: il giocatore non rientra nei piani per la seconda parte di stagione. Preso atto dello scenario, Nicolussi Caviglia ha dato disponibilità a trattare con il Cagliari, che si è mosso con decisione. Sul tavolo c'è un'offerta in fase di ritocco al rialzo: prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

