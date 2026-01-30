Parlamento | Ice e emergenza maltempo governo in aula la prossima settimana**

La prossima settimana il governo si presenterà in Parlamento per parlare degli agenti Ice in Italia e della recente emergenza maltempo. La discussione arriva in un momento in cui le condizioni meteo hanno causato disagi e danni, mentre le questioni legate alla presenza degli agenti Ice sono al centro dell'attenzione politica. I ministri illustreranno le misure adottate e le prossime mosse per affrontare le emergenze.

Roma, 30 gen (Adnkronos) - Gli agenti Ice in Italia e l'emergenza maltempo sono i temi su cui il governo riferirà in aula in Parlamento la prossima settimana. I lavori alla Camera dei deputati riprenderanno lunedì 2 febbraio alle 15 con la discussione generale dei provvedimenti che saranno discussi con votazioni da martedì alle 14, a partire dal Dl elezioni e referendum in scadenza il 25 febbraio e da inviare al Senato. A seguire, la legge annuale sulle Pmi (approvata dal Senato) e la Pdl sulla giornata nazionale in memoria dei 446 italiani internati e deportati dal Regno unito per causa di guerra e periti nel naufragio del piroscafo britannico 'Arandora star', silurato da un'unità della marina tedesca nell'oceano Atlantico il 2 luglio 1940. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Renzi ha annunciato che interverrà in aula al Senato per discutere la legge di Bilancio, con un intervento previsto tra venerdì e sabato della prossima settimana.

