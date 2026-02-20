Il Parlamento si prepara ad affrontare la discussione sui decreti milleproroghe e gli aiuti militari all'Ucraina, temi che dominano i lavori legislativi della prossima settimana. La maggioranza sembra intenzionata a confermare le proroghe e le risorse già stanziate, mentre le opposizioni chiedono maggiore trasparenza e controlli più severi. I parlamentari si riuniranno nelle rispettive aule per decidere come procedere su queste questioni fondamentali per il Paese.

Roma, 20 feb (Adnkronos) - I decreti milleproroghe e aiuti all'Ucraina sono tra i principali temi all'Ordine del giorno delle aule di Camera e Senato per la prossima settimana. A Montecitorio si riprende lunedì 23 febbraio alle 12,20 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul Dl milleproroghe, in scadenza il primo marzo e da inviare al Senato. Dalle 14 prenderà il via la votazione per appello nominale e al termine, con prosecuzione notturna dalle 21 alle 24, è calendarizzato il seguito dell'esame. Martedì, dalle 9,30, all'Odg figura l'eventuale seguito dell'esame del milleproroghe e, a seguire per tutta la settimana, una serie di provvedimenti: il Ddl sull'intesa tra il governo e le Assemblee di Dio in Italia, il Ddl sull'intesa tra il governo e la Tavola valdese, la Pdl su Hiv, Aids, Hpv e infezioni e malattie a trasmissione sessuale, la Pdl sui centri di elaborazione dati, la Pdl sul sostegno a maternità e paternità, il Ddl sulla motorizzazione e la circolazione stradale, la Pdl sull'uso dell'Ia nelle campagna elettorali e referendarie, la Pdl sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio (approvata dal Senato) e la Pdl sull'orario di lavoro.🔗 Leggi su Iltempo.it

Parlamento: milleproroghe e aiuti all'Ucraina in aula la prossima settimana

