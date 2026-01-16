Stabilimento Park Hotel | Il Comune ha fatto bene a togliere la concessione Area da tempo inattiva

Il Tar di Bologna ha confermato la decadenza della concessione demaniale del Park Hotel a Marina di Ravenna, respingendo l’istanza cautelare avanzata dall’impresa Magazzini Zanchetta. La decisione si basa sulla constatazione che l’area era da tempo inattiva, e il Comune ha agito in modo appropriato, ponendo fine a una gestione ormai inoperante. La sentenza sottolinea l’importanza di rispettare le normative e le procedure amministrative nel settore demaniale.

La seconda sezione del Tar di Bologna, al netto dell’udienza di ieri mattina, attraverso apposita ordinanza ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’impresa Magazzini Zanchetta (avvocati Bruno Barel e Francesco Foltran) per la sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale di decadenza della concessione demaniale marittima relativa al mantenimento e alla gestione dello stabilimento balneare ’Park Hotel’ a Marina di Ravenna e all’ingiunzione di ripristino dell’area. La società è stata condannata a pagare le spese legali legate alla fase cautelare liquidate dalla corte bolognese - presieduta dal giudice-estensore Ugo Di Benedetto - in 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stabilimento Park Hotel: "Il Comune ha fatto bene a togliere la concessione. Area da tempo inattiva" Leggi anche: Spalletti dopo Pisa Juventus: «Zhegrova? Ha avuto la febbre, ha fatto bene. Nel primo tempo sotto ritmo, poi abbiamo fatto la partita. Loro non fortunatissimi» Leggi anche: Centroni, nell’unica area giochi il comune non ha mai fatto la manutenzione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stabilimento Park Hotel: Il Comune ha fatto bene a togliere la concessione. Area da tempo inattiva; Ravenna, concessione del bagno Park Hotel. Il Tar respinge l’istanza della società contro la decadenza. Stabilimento Park Hotel: "Il Comune ha fatto bene a togliere la concessione. Area da tempo inattiva" - Il Tar ha respinto la domanda della ’Magazzini Zanchetta’ di sospendere la decisione di Palazzo Merlato su quel tratto di spiaggia di Marina. msn.com

Park Hotel Valle Clavia situato a Peschici, è la scelta perfetta per chi cerca una vacanza rilassante senza rinunciare al divertimento e alla bellezza autentica della Puglia. A pochi passi dal mare e vicino al centro di Peschici Spiaggia attrezzata con st facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.