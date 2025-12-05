Violenza di genere e pari opportunità | patto tra istituzioni per una cultura del rispetto

LECCE - Provincia di Lecce, commissione pari opportunità provinciale e Prefettura di Lecce insieme contro la violenza sulle donne e per una nuova cultura del rispetto.Oggi pomeriggio, nello studio del prefetto, a Palazzo dei Celestini, sono state sottoscritte le “Linee di azione congiunta per la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

