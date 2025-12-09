paramount plus sfida netflix con offerta da 108 miliardi per warner bros

Il mercato dell’intrattenimento si trova al centro di una fase di grande fermento, caratterizzata da proposte singulari e manovre strategiche tra i principali attori del settore. Tra le iniziative più rilevanti emerge l’offerta di Paramount Plus volta ad acquisire Warner Bros, con un valore di 108 miliardi di dollari. Questa operazione rappresenta un significativo tentativo di ridefinizione degli equilibri tra i giganti dello streaming, sfidando direttamente la leadership di Netflix e prospettando profondi mutamenti per l’industria di Hollywood. l’offerta di Paramount Plus a Warner Bros. Paramount Plus ha lanciato un’offerta ostile per ottenere il controllo totale di Warner Bros, proponendo un’esborso pari a 108 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

