Paramount contro Netflix per Warner Bros | offerta ostile da 108 miliardi
La guerra tra giganti dell'intrattenimento si intensifica: Paramount Global ha presentato un'offerta ostile da 108,4 miliardi di dollari per acquisire Warner Bros., scatenando una sfida diretta nel settore dello streaming e dei contenuti audiovisivi.
La battaglia per Warner Bros. si infiamma: Paramount Global ha lanciato un’offerta hostile da 108,4 miliardi di dollari (valore enterprise) per acquisire l’intera Warner Bros. Discovery, inclusi HBO, i canali cable come CNN e TNT, e gli studios. L’offerta, all-cash a 30 dollari per azione, supera quella di Netflix ( 83 miliardi per studios e streaming ) e va dritta agli azionisti, saltando il board di WBD che l’ha respinta in passato. L’operazione, guidata da David Ellison (CEO Paramount), chiuderà in un anno con finanziamenti da RedBird Capital, fondi sovrani (Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi) e Jared Kushner’s Affinity Partners. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
