La Paramount Skydance si prepara a rilevare l’intero gruppo Warner Bros. Discovery, dopo che Netflix ha ritirato la propria offerta. La disputa tra le aziende si concentra sulla acquisizione, che potrebbe cambiare gli equilibri nel settore dell’intrattenimento. La decisione di Netflix di uscire dalla corsa di offerte ha aperto le porte a un’altra grande operazione, mentre la Paramount si muove per finalizzare l’accordo.

La Paramount Skydance è pronta ad acquisire l’intero gruppo Warner Bros. Discovery dopo il clamoroso ritiro di Netflix dalla guerra di offerte. Una svolta che potrebbe ridisegnare il panorama del wrestling americano, con la AEW al centro della partita La battaglia per il controllo di Warner Bros. Discovery (WBD) si è conclusa giovedì 26 febbraio con un colpo di scena che ha lasciato di stucco l’intera industria dell’intrattenimento. Netflix ha annunciato ufficialmente di non voler rilanciare la propria offerta per l’acquisizione del colosso mediatico, lasciando campo libero alla Paramount Skydance di David Ellison. “L’operazione che avevamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti con un percorso chiaro verso l’approvazione normativa”, hanno dichiarato i co-CEO di Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Paramount soffia Warner Bros. Discovery a Netflix: cosa cambia per la AEW

Netflix vicina all’acquisizione di Warner Bros. Discovery: cosa cambia per la AEW?Il colosso dello streaming avrebbe vinto la guerra di offerte per WBD, superando Paramount e Comcast.

Netflix si ritira: Paramount-Skydance conquista Warner Bros. DiscoveryNetflix si ritira dalla corsa a Warner Bros Discovery dopo l’offerta da 111 miliardi di Paramount-Skydance.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Paramount vince la guerra di Warner Bros, Netflix non rilancia. Cosa cambia nel mondo dello streamingQuella che fino a poche settimane fa appariva come una delle più importanti operazioni di consolidamento nel settore mediatico internazionale si è trasformata in un colpo di ... ilgazzettino.it

Warner Bros passerà a Paramount per più di 110 miliardi di dollari, fuori NetflixLa sua società, Paramount Skydance, sostenuta finanziariamente dal padre Larry Ellison, fondatore di Oracle, ha rilanciato con decisione fino a presentare un’offerta da 111 miliardi di dollari, ... corrierenazionale.it