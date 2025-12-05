Netflix vicina all’acquisizione di Warner Bros Discovery | cosa cambia per la AEW?

Il colosso dello streaming avrebbe vinto la guerra di offerte per WBD, superando Paramount e Comcast. La federazione di Tony Khan ha un accordo pluriennale con la compagnia che include TNT, TBS e HBO Max Il futuro televisivo della AEW in bilico?. La notizia che Netflix ha vinto la guerra di offerte per Warner Bros. Discovery solleva interrogativi importanti per il mondo del wrestling. La AEW si trova infatti nel mezzo di un accordo pluriennale con WBD che prevede la trasmissione simultanea dei propri show su TNT TBS e HBO Max, con i PPV della federazione offerti a prezzo scontato tramite la piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Netflix vicina all’acquisizione di Warner Bros. Discovery: cosa cambia per la AEW?

Scopri altri approfondimenti

