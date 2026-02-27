Netflix si ritira | Paramount-Skydance conquista Warner Bros Discovery

Netflix ha deciso di abbandonare la gara per acquisire Warner Bros Discovery dopo che Paramount e Skydance hanno presentato un’offerta da 111 miliardi di dollari. La decisione arriva in un momento di forte competizione nel settore dei contenuti streaming, con le aziende che cercano di consolidare le proprie posizioni. La mossa di Netflix segna un cambio di strategia nel mercato delle acquisizioni nel settore dell’audiovisivo.

Netflix si ritira dalla corsa a Warner Bros Discovery dopo l'offerta da 111 miliardi di Paramount-Skydance. Ecco cosa cambia ora nel mercato globale dello streaming. Il panorama dei media globali ha appena vissuto uno dei suoi capitoli più convulsi e determinanti, segnato dal clamoroso passo indietro di Netflix nella corsa all'acquisizione di Warner Bros. Discovery. Quella che era stata presentata come l'operazione in grado di riscrivere le.