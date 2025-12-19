Terza categoria | il programma del turno In Coppa Faggi sorpresa Vaianese | annichilito il Vernio 4-1 Il San Giusto a Carmignano Psg arriva Peretola

La Coppa Faggi riserva sempre sorprese e emozioni, e il primo turno ne è stato un esempio lampante. A Vaiano, la Vaianese ha sconfitto nettamente il favorito Vernio, aprendo nuove possibilità nel torneo. Intanto, il San Giusto si prepara alla trasferta di Carmignano, mentre il Psg annuncia l'arrivo di Peretola. Ecco un primo assaggio di una competizione ricca di colpi di scena e sfide avvincenti.

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria: il programma del turno. In Coppa Faggi sorpresa Vaianese: annichilito il Vernio 4-1. Il San Giusto a Carmignano. Psg, arriva Peretola Due giorni fa è andata in archivio l'ultima partita del primo turno di Coppa Faggi, a Vaiano. Ed il pronostico della vigilia è stato sovvertito: con un roboante 4-1, la Vaianese (foto) ha annichilito il più quotato Vernio (a cui sarebbe peraltro bastato un pareggio, per qualificarsi) staccando il pass per la fase successiva. E domani prenderà ufficialmente il via la dodicesima giornata del campionato di Terza Categoria, con San Giusto, Paperino San Giorgio e Las Vegas appaiate in vetta alla classifica con 25 punti. Il match di cartello è forse quello di Seano: il San Giusto farà visita, domani alle 14,30, ad un Carmignano in grande spolvero e desideroso di fare lo sgambetto ad una delle tre prime della classe, per avvicinarsi al vertice.

