Papa Leone XIV al Quarticciolo Roma-Juventus Half Marathon | cosa sapere per muoversi nel weekend

Nel fine settimana a Roma si svolgeranno diverse manifestazioni e eventi che interesseranno la viabilità. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo sono previsti cortei, eventi pubblici e interventi di cantiere che potrebbero causare variazioni nel traffico. Tra le iniziative in programma ci sono una visita del Papa al Quarticciolo, una partita tra Roma e Juventus e una mezza maratona.

Roma, 27 febbraio 2026 – Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo sono previsti cortei, grandi eventi e modifiche per cantieri: alcune informazioni per muoversi in città. Sabato 28 febbraio. POTATURE E LAVORI. Prosegue l'intervento sulle alberature della circonvallazione Gianicolense. Nei due giorni, il tram 8 sarà sostituito da bus navetta tra la stazione Trastevere e il Casaletto. Servizio tram regolare tra stazione Trastevere e piazza Venezia. I tram alla stazione di Trastevere arriveranno e partiranno da piazza Flavio Biondo, fronte stazione. I bus navetta faranno queste fermate: – stazione Trastevere: piazza Flavio Biondo, capolinea Atac di fronte alla stazione; – circonvallazione Gianicolense: corsie laterali in entrambi i sensi di marcia, come la linea bus n8; – Casaletto: corsia laterale come la linea bus 088.