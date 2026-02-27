Paolo Sarullo l' intervento contro la violenza giovanile a Sanremo Conti | Non mollare E lui | Un ca La sua storia

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, il teatro Ariston ha ospitato un intervento importante contro la violenza tra i giovani. La presenza di un protagonista coinvolto in iniziative sociali ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha seguito con attenzione le sue parole e il suo messaggio. La serata si è conclusa con un momento di forte impatto, lasciando spazio a riflessioni sulla questione.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – Il Festival di Sanremo, si sa, non è solo musica ma anche emozione: durante la terza serata della kermesse il Teatro Ariston si è collegato con un ospite d'eccezione: Paolo Sarullo. Venticinque anni e un'esistenza già stravolta da un'insensata violenza due anni fa. La notte del 19 maggio 2024, Paolo, allora 23enne, sta tornando a casa con un amico dopo una serata in discoteca nel Savonese. All'esterno del locale incappa in un gruppo di quattro ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, che lo accerchiano con l'intento di rubargli il monopattino. Un pugno improvviso al volto lo fa cadere all'indietro e la testa sbatte violentemente sull'asfalto, causando un'emorragia cerebrale devastante.