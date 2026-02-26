la storia di paolo sarullo stasera a sanremo 2026 per parlare di violenza giovanile

Stasera a Sanremo 2026 si parla di violenza giovanile con la storia di un ragazzo di Albenga, rimasto tetraplegico dopo un'aggressione da parte di alcuni giovani. La vicenda ha attirato l'attenzione sul problema della violenza tra i più giovani e le sue conseguenze. La discussione mira a sensibilizzare sul tema e a riflettere sui rischi di comportamenti violenti tra i giovani.

Nella terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 26 febbraio, Carlo Conti ha deciso di dedicare uno spazio a un tema molto importante come quello del bullismo e della violenza giovanile. Per farlo ha scelto di raccontare al pubblico dell'Ariston e a milioni di spettatori la storia di Paolo Sarullo, un ragazzo rimasto tetraplegico dopo una violenta aggressione. Una storia di grande forza e umanità che sarà raccontata da Paolo, oggi venticinquenne, in collegamento in diretta dal Centro S. Maria dei Poveri della Fondazione Don Carlo Gnocchi di La Spezia, guidato dalla Dott.ssa Martina Iardella con la Direzione sanitaria del Dott. Pietro Balbi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, le anticipazioni della terza serata – Conti: “Spazio a temi come violenza giovanile, bullismo e pace”I vertici Rai salutano una serata del Festival in crescita negli ascolti, rispetto al primo debutto.

L’aggressione, il coma, il percorso di recupero: a Sanremo la storia di Paolo, in collegamento dal Don GnocchiQuesta sera approda al Festival di Sanremo la storia di Paolo, giovane originario di Albenga, vittima nel maggio 2024 di una violenta aggressione che gli ... cittadellaspezia.com

Tetraplegico dopo un'aggressione e capace di perdonare, la storia di Paolo sul palco dell'AristonLa vicenda risale a quando Paolo, ad Albenga, fu aggredito nel tentativo di rubargli il monopattino. Un episodio di violenza brutale che ha cambiato per sempre la sua vita: oggi è tetraplegico. Da ... primocanale.it

La guida della 3ª serata di #Sanremo2026 Co-conduttori: Irina Shayk, Ubaldo Pantani Finale delle Nuove Proposte Ospiti: Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Paolo Sarullo (spazio bullismo), Fabio De Luigi, Virginia Raffaele Premio alla Carriera: Mogol Suzuki St x.com

