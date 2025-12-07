anteprima nazionale di sfidati di me al teatro civico di rho per paolo kessisoglu

Rho (Milano), 7 dicembre 2025 – E' un monologo sul rapporto tra padri e figli, "Sfidati di me" che Paolo Kessisoglu porta in scena al Teatro Civico di Rho giovedì 11 e venerdì 12 dicembre alle ore 21. Uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni, scritto da Kessisoglu e Giorgio Terruzzi, con la regia di Gioele Dix. La trama. Paolo Kessisoglu, artista brillante e molto amato dal pubblico, sul palcoscenico è nei panni di un padre che arriva al pronto soccorso dove il figlio adolescente è stato ricoverato in seguito ad un incidente. Le sue condizioni non sono chiare e l'attesa si trasforma in un viaggio interiore tragicomico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

