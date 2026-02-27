La storia di Panini si intreccia con quella di Olga, figura centrale nella famiglia che ha reso famosa la città di Modena. Tra un chiosco di giornali e le sfide quotidiane, la sua presenza ha contribuito a scrivere un capitolo importante per l’azienda. La sua esperienza riflette il percorso di una famiglia che ha saputo mantenere radici profonde mentre conquistava il mercato internazionale.

di Leo Turrini Chissà quante copie del Carlino avrà venduto la signora Olga, leader al femminile di una famiglia, la famiglia Panini, che ha portato Modena nel mondo. Perché tutto è nato, Leggenda compresa, partendo da una minuscola edicola ubicata nelle vicinanze del Duomo. Olga Panini! E’ bello sperare che l’annunciata fiction Rai sappia cogliere il senso profondo di una avventura umana rarissima, perché maturata in tempi in cui immaginare una donna imprenditrice, padrona di se stessa, era praticamente un sogno ad occhi aperti. Roba da film di Paola Cortellesi, ’C’è ancora domani’. Olga, lei. Rimasta vedova con otto figli a carico nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Panini, le origini del mito. La battagliera Olga, il chiosco di giornali e la libertà ritrovata

GOMORRA – LE ORIGINI debutta su Sky e NOW: nasce il mito di Pietro SavastanoSu Sky e NOW arriva GOMORRA – LE ORIGINI, il prequel Sky Original che racconta la perdita dell’innocenza di Pietro Savastanonella Napoli del...

Alle origini del mito di Kobe BryantViaggio in Italia dove quel ragazzino scatenato ha costruito le basi della sua carriera e dove nacqua la sua ossessione, quella che per alcuni batte...

Temi più discussi: Panini, le origini del mito. La battagliera Olga, il chiosco di giornali e la libertà ritrovata; Panini Comics: I fumetti in uscita questa settimana (16 – 22 febbraio 2026); Disney Panini: i fumetti in uscita questa settimana (23 febbraio – 1 marzo 2026); Best of the Week – I migliori fumetti dal 16 al 22 febbraio 2026.

Panini del mondo: le ricette tipiche da provareDei paninetti tondi a base di farina di mais cotti in forno e poi farciti con vari ingredienti: sono le arepas, cibo popolare, economico e democratico tipico del Venezuela e della Colombia, le cui ... gamberorosso.it

Thunderbolts*: quattro volumi Panini Comics per scoprire le origini dei personaggiIl film Thunderbolts* sta conquistando gli spettatori di tutto il mondo e, per permettere di conoscere meglio i personaggi e le storie Marvel, Panini Comics ha selezionato quattro interessanti volumi. movieplayer.it

Novità Bonelli & Panini Comics della settimana dal 16 al 21 Febbraio 2026 Rosa del Deserto Spawn Pistolero 8 Spawn Universe presenta Violator: Le Origini Conan il Barbaro 14 (32) Star Wars L’Alta Repubblica 52 - La Paura dei Jedi 5 Star Wars L’Alta Rep - facebook.com facebook