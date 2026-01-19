Alle origini del mito di Kobe Bryant Pamela e Joe stavano cenando in una steak house di Philadelphia. Joe, nato lì, giocava nei Sixers e al terzo anno di carriera in NBA aveva già dimostrato grandi potenzialità. La loro serata offre uno spaccato di come le radici e le prime esperienze possano contribuire a formare un percorso di successo, come quello di Kobe Bryant, figura iconica del basket internazionale.

Viaggio in Italia dove quel ragazzino scatenato ha costruito le basi della sua carriera e dove nacqua la sua ossessione, quella che per alcuni batte il talento. Cercava la perfezione. A costo di imporla anche ai suoi compagni Pamela e Joe stavano cenando in una steak house di Philadelphia. Joe era nato lì, giocava nei Sixers e al terzo anno della sua carriera Nba aveva anche assaporato il piacere di disputare le Finals, vinte però dai Trail Blazers del miglior Bill Walton di sempre. Non era una stella, si allenava tutti i giorni con Doctor J ed entrava se c’era da battere una difesa con il tiro da fuori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Federico Buffa porta a teatro la vita della leggenda del basket Kobe Bryant

Federico Buffa presenta a teatro la vita di Kobe Bryant, una figura iconica del basket mondiale. Con il suo stile narrativo, l’artista ripercorre le tappe fondamentali della carriera e della vita personale della leggenda americana. Uno spettacolo che offre uno sguardo approfondito e rispettoso su un atleta che ha segnato un’epoca, valorizzando la sua storia e il suo lascito nel mondo dello sport.

Leggi anche: La scomparsa di coach Giuntoli. Quel camp a Cutigliano del 1991 e i consigli al piccolo Kobe Bryant

