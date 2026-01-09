Su Sky e NOW debutta GOMORRA – LE ORIGINI, il prequel Sky Original che esplora le origini di Pietro Savastano e la nascita dei primi clan nel contesto della Napoli del contrabbando. Questa serie offre un approfondimento sulla perdita dell’innocenza del protagonista e sui primi passi della criminalità organizzata, ricostruendo un passaggio fondamentale nella storia del mito Savastano.

Su Sky e NOW arriva GOMORRA – LE ORIGINI, il prequel Sky Original che racconta la perdita dell’innocenza di Pietro Savastano nella Napoli del contrabbando e dei primi clan.. Prima della storia che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, c’è quella che nessuno ha ancora mai visto. Debutta finalmente venerdì, 9 gennaio, coi primi due episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW GOMORRA – LE ORIGINI, attesissimo prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - GOMORRA – LE ORIGINI debutta su Sky e NOW: nasce il mito di Pietro Savastano

Leggi anche: Gencore di gomorra le origini: torna su sky pietro savastano

Leggi anche: Gomorra – Le origini: com’è nato Pietro Savastano (e perché questo prequel non assomiglia a Gomorra)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gomorra – Le Origini la nuova serie Sky svela la Napoli del 1977 e i primi passi di Pietro Savastano; Gomorra – Le Origini | il prequel della saga di Roberto Saviano arriva su Sky e NOW; Gomorra – Le origini Marco D’Amore video intervista | Spero apprezziate il nostro coraggio fiero dei miei giovani attori.

Gomorra Le origini, anticipazioni: a che ora escono i primi episodi - Ecco tutto quello che dovete sapere sull'esordio della nuova, attesissima serie televisiva italiana Gomorra: Le ... serial.everyeye.it