Fefè De Giorgi il mister mondiale del volley | Meloni in gamba ispira cose positive Mattarella straordinario

Sabato sarà alla festa di Atreju, oggi sulla Stampa Ferdinando “Fefè” De Giorgi, il ct degli azzurri del volley campioni del mondo per la quinta volta giusto tre mesi fa, ha rilasciato una lunga intervista nella quale parla anche di politica. L’unico uomo ad aver vinto 5 titoli iridati in carriera (3 da giocatore e due da allenatore) sarà protagonista, sabato 13 dicembre, con accanto Anna Danesi, capitana delle azzurre campionesse di tutto, alla kermesse della destra di Castel Sant’Angelo: “Dopo il Mondiale, la gente trasmette la sua emozione per aver visto le nostre due nazionali vincere e questo fa piacere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

