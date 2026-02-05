Pallanuoto femminile l’Olanda conferma il titolo europeo Ungheria battuta ai rigori

L’Olanda si conferma campione europeo di pallanuoto femminile. La squadra olandese ha vinto anche quest’anno, battendo ai rigori l’Ungheria. La finale si è giocata a Funchal, e i giocatori hanno dimostrato ancora una volta di essere i più forti del continente. La partita è stata combattuta fino all’ultimo, ma alla fine sono stati i rigori a decidere il risultato.

Da Eindhoven a Funchal non cambia il primo gradino del podio: è ancora una volta l’Olanda a conquistare il titolo agli Europei di pallanuoto femminile. Le Orange conquistano il successo numero numero sette a livello continentale, nettamente in testa a livello di medaglie d’oro. L’ultimo atto oggi è stato entusiasmante, a tratti anche con il livello alto per il tasso tecnico. Capovolgimenti di fronte costanti, anche nel risultato, ma alla fine sono stati i rigori a decidere il risultato. Ungheria battuta con il risultato di 15-13. L’Ungheria parte forte e si porta sul 3-1 al termine del primo quarto, ma l’Olanda nella seconda frazione entra con un’altra marcia e ribalta subito la situazione: Simone Van de Kraats è scatenata e con una tripletta fa volare le Orange sul 5-4 a metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, l’Olanda conferma il titolo europeo. Ungheria battuta ai rigori Approfondimenti su Pallanuoto Femminile Pallanuoto: l’Olanda conferma il titolo europeo. Ungheria battuta ai rigori L’Olanda conferma il suo dominio e si aggiudica il titolo europeo di pallanuoto femminile. Pallanuoto: l’Ungheria vola in finale agli Europei. Battuta ai rigori la Grecia L’Ungheria si aggiudica la semifinale agli Europei di pallanuoto femminile a Funchal. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pallanuoto Femminile Argomenti discussi: Europei pallanuoto, l'Italia perde contro l'Olanda 8-4. Rivincita con la Grecia per la medaglia di bronzo; Setterosa troppo modesto: l’Olanda vince una semifinale mai davvero in discussione; Europei di Pallanuoto femminile: l'Olanda batte l'Italia 8-4, il Setterosa sfiderà la Grecia per il bronzo; Setterosa battuto dall'Olanda, con la Grecia per il podio europeo. Pallanuoto femminile, l’Olanda conferma il titolo europeo. Ungheria battuta ai rigoriDa Eindhoven a Funchal non cambia il primo gradino del podio: è ancora una volta l'Olanda a conquistare il titolo agli Europei di pallanuoto femminile. Le ... oasport.it Dove vedere Italia-Grecia finale per il 3° posto degli Europei di pallanuoto femminile in PortogalloSconfitta in semifinale dall’Olanda, il Setterosa si gioca il bronzo contro la Grecia nella finalina degli Europei di pallanuoto femminile di Funchal ... corriere.it Europei di Pallanuoto femminile: l'Olanda batte l'Italia 8-4, il Setterosa sfiderà la Grecia per il bronzo Si ferma in semifinale il cammino del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile di Funchal. L’Italia cede 8-4 all’Olanda, campione in carica e bronzo oli facebook Pallanuoto femminile, l’Italia batte l’Olanda! Squillo del Setterosa in amichevole verso gli Europei - x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.