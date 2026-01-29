Pallanuoto riprende la Serie A1 maschile dopo gli Europei | riparte la caccia alla Pro Recco nel girone di ritorno

Dopo la pausa per gli Europei, torna la Serie A1 maschile di pallanuoto. La prima giornata del girone di ritorno si gioca questa settimana, con la Pro Recco che punta a consolidare il suo vantaggio. La squadra di punta del campionato si prepara a riprendere il duello, mentre il Settebello ha appena concluso gli Europei con un quarto posto. La classifica è già definita e si avvicina la Final Four di Coppa Italia, in programma tra pochi giorni. La stagione riparte con la stessa intensità di sempre, tra attese e sfide immin

Archiviati con il quarto posto del Settebello gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, ritorna il campionato, con la prima giornata del girone di ritorno della Serie A1 2025-2026, ferma da metà dicembre al termine del girone d'andata, con la classifica che ha definito la Final Four di Coppa Italia, in programma il 7-8 febbraio. Tutti i match si giocheranno sabato 31: la Pro Recco, a punteggio pieno, ospita il Salerno, mentre il Brescia, secondo a -3, sarà ospite della Canottieri Napoli. Il Savona, terzo a -6, farà visita alla Florentia, fanalino di coda, mentre il Posillipo proverà a puntellare il quarto posto nel match interno contro l' Olympic Roma.

