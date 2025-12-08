Pallanuoto la Pro Recco resta imbattuta in A1 e domina l’anticipo contro Roma

Prosegue l’imbattibilità della Pro Recco nella Serie A1 di pallanuoto. La squadra ligure si porta in vetta alla classifica in solitaria almeno per una sera, dopo aver dominato l’anticipo della dodicesima giornata contro l’Oympic Roma. Una Pro Recco che si è imposta per 18-6 in una sfida che si era già chiusa dopo il primo quarto. I principali protagonisti nel successo della formazione campione d’Italia in carica sono stati soprattutto il croato Rino Buric e Giacomo Cannella, che hanno segnato rispettivamente quattro e tre reti. Il migliore, invece, per l’Olympic Roma è stato Andrea Tartato con tre marcature. 🔗 Leggi su Oasport.it

