Pallai subito alla guida della Dmo | Un onore ma la sfida inizia adesso

Un nuovo capitolo prende forma nel mondo delle aziende leader del settore, con un dirigente che ha appena assunto il ruolo di massimo responsabile. Dopo aver superato una selezione molto competitiva, si prepara ad affrontare le prossime sfide con determinazione, consapevole delle responsabilità che derivano da questa posizione. La sua nomina segna un passo importante per l’organizzazione, che ora guarda avanti con attenzione.

"È stata senza dubbio una bella sfida partecipare a questa selezione, dove erano presenti altri 27 candidati. Pensavo che sarei arrivata nella prima metà della graduatoria, ma essere scelta è stato davvero un momento importante. La vera sfida però inizia adesso". Sonia Pallai, la nuova direttrice della Fondazione Turismo-Dmo, è una donna molto pratica e diretta e non ama fare troppi giri di parole. Queste qualità hanno contribuito a renderla una figura professionale molto apprezzata nella sua Siena, oltre che nel resto della Toscana e in Italia. "Lo scorso settembre – racconta – quando è uscito il bando per la selezione, mi sono chiesta: lo faccio o non lo faccio? In Anci Toscana mi sono trovata davvero bene: c’era da scrivere una pagina bianca, dopo il passaggio di competenze regionali in materia turistica agli ambiti formati dai Comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

