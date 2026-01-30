Eleonora dimessa dall’ospedale | Adesso inizia la sfida più lunga

Dopo settimane di ospedale, Eleonora Palmieri lascia finalmente il nosocomio. La veterinaria di 29 anni, rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, si prepara ad affrontare la sfida più lunga: riprendersi e ricominciare. Le sue parole sono semplici, ma chiare: “Adesso inizia la sfida più lunga”.

C’è una luce in fondo al tunnel per Eleonora Palmieri, la veterinaria 29enne rimasta gravemente ferita nell’ incendio scoppiato a Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana. Nella tarda mattinata di ieri, Eleonora è stata dimessa dal Centro Grandi Ustionati Romagna dell’ ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverata dal 21 gennaio. È tornata a casa, a San Giovanni, e le sue condizioni di salute sono buone. A raccontare cosa rappresenta questo momento è la stessa Eleonora, che ha voluto condividere pubblicamente il significato di questo passaggio, con parole intense. "Si conclude oggi la mia degenza al Bufalini di Cesena, ma il mio legame con questo centro non si spezza: ci tornerò spesso per le medicazioni e i controlli necessari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Eleonora Palmieri

Ultime notizie su Eleonora Palmieri

