Dopo l’assemblea del Pd, si apre una nuova fase per il partito e la coalizione. Con l’approvazione della relazione di Elly Schlein, la partita interna si chiude, lasciando spazio a una sfida più ampia per la guida del centro-sinistra. La vittoria di Schlein segna il passo verso una verifica esterna e una rinnovata leadership nel contesto politico italiano.

© Lanotiziagiornale.it - Conte-Schlein, dopo l’assemblea Pd inizia la sfida: la partita per la leadership dem è chiusa, quella per la guida della coalizione è appena iniziata

Da oggi il Partito democratico cambia fase. L’assemblea nazionale del 14 dicembre, che ha approvato la relazione di Elly Schlein con 225 voti favorevoli e 36 astensioni, archivia il tempo della contendibilità interna e apre quello della verifica esterna. La questione non è più chi guida il Pd, ma che cosa succede ora nel campo progressista. E con i 5 Stelle di Giuseppe Conte. Il voto dell’Antonianum consegna una segretaria politicamente rafforzata, ma soprattutto vincolata. Una leadership consolidata riduce gli alibi interni e sposta l’intero peso della partita sulle scelte politiche che verranno. Lanotiziagiornale.it

Schlein d'Atreju. Per un sondaggio Youtrend avrebbe perso il duello con Meloni (e anche con Conte). La segreteria Pd fantasma - Risulta poco convincente e avrebbe perso anche nel confronto diretto con la premier. ilfoglio.it