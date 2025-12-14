B interregionale dodicesima giornata con le squadre anconetane attese da big match Pallacanestro Jesi se la dovrà vedere nel derby con Civitanova La Goldengas apre le danze con Bisceglie Domani Jesi

La dodicesima giornata di serie B Interregionale vede le squadre di Ancona protagoniste di importanti sfide casalinghe. La Pallacanestro Jesi affronta il derby con Civitanova, mentre la Goldengas apre le danze contro Bisceglie, offrendo spettacolo e tensione in un calendario ricco di incontri cruciali per il proseguimento del campionato.

Dodicesima giornata in serie B Interregionale con le due squadre della provincia di Ancona attese in casa da altrettanti big match. Gioca prima la Goldengas Senigallia, regolarmente in campo oggi alle ore 18 al PalaPanzini contro il Bisceglie mentre la Pallacanestro Jesi ha posticipato il suo match al PalaTriccoli contro la Virtus Civitanova a domani sera alle ore 20.30. Senigallia e Jesi arrivano nella stessa situazione di classifica a questa partita: entrambe a 12 punti al quinto posto appaiate. E pure le loro avversarie hanno avuto un cammino identico: sia Civitanova che Bisceglie hanno infatti fino ad ora conquistato sul campo 16 punti e sarebbero seconde in classifica a pari merito: usiamo il condizionale perché in realtà il Bisceglie avversario odierno della Goldengas in classifica di punti ne ha 11, e si trova proprio dietro ai biancorossi e agli jesini, a causa dei 5 di penalizzazione subiti nel mese di settembre. Sport.quotidiano.net

