In 11 in 30 metri quadri la vita al limite degli stranieri nelle case in affitto

In spazi ristretti di circa 30 metri quadri, fino a undici persone condividono un’abitazione, spesso in condizioni igieniche precarie. Questa realtà evidenzia le difficoltà di molti stranieri che, in cerca di sistemazioni economiche, si trovano a vivere in ambienti sovraffollati e poco idonei. Un quadro che mette in luce le sfide quotidiane di chi affronta la ricerca di un alloggio dignitoso in condizioni di estrema limitatezza.

La polizia locale: "Nelle prossime ore saranno adottati specifici provvedimenti per limitare l'utilizzo di questi alloggi e verranno avviate le conseguenti indagini di rito" Vivevano almeno undici persone in circa 30 metri quadri, ammassati e in condizioni igieniche al limite. Sintomatica è la foto della cucina, una immagine scattata dagli agenti della polizia locale di Ciampino coordinati dal comandante Roberto Antonelli. Secondo quanto appreso il sistema sarebbe stato intercettato dagli investigatori. Una prassi. In sostanza una persona straniera, regolare in Italia e con contratto di lavoro, prende in affitto un appartamento pagando tra gli 800 e i 900 euro al mese.🔗 Leggi su Romatoday.it

