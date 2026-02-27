Palermo la preside antimafia dello Zen rinviata a giudizio per falso e truffa con altri nove | il gup rigetta il patteggiamento

Il gup di Palermo ha deciso di rinviare a giudizio dieci persone, tra insegnanti, tutor e collaboratori scolastici della scuola “Giovanni Falcone” dello Zen, una zona nota per le difficoltà sociali. Tra gli imputati figura anche la preside, nota come “antimafia” per il suo ruolo, che era stata coinvolta in un procedimento per falso e truffa. Il patteggiamento proposto è stato rigettato.

Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio dieci persone tra insegnanti, tutor e collaboratori scolastici della scuola “ Giovanni Falcone ” dello Zen, per anni ritenuta simbolo di legalità in un quartiere difficile del capoluogo siciliano. I reati contestati sono il falso e la truffa. L’indagine, condotta dalla Procura europea era nata da accertamenti sull’ex preside Daniela Lo Verde, volto noto dell’antimafia palermitana, arrestata nell’aprile di tre anni fa anche con l’accusa di corruzione, per cui poi ha patteggiato. Secondo gli inquirenti la dirigente, con la complicità degli altri imputati, attestava lo svolgimento di attività mai realizzate (o realizzate solo in parte) allo scopo di ricevere fondi per progetti scolastici finanziati dall’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

