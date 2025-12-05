Minaccia aggravata! la sindaca italiana rinviata a giudizio con il marito | fatti gravissimi

Si è conclusa con il rinvio a giudizio della sindaca di Viterbo Chiara Frontini e del marito Fabio Cavini l’udienza davanti alla IV sezione della Corte d’appello di Roma, ripresa oggi all’una. La coppia, accusata inizialmente di minaccia a corpo politico in concorso, non era presente in aula, così come le tre parti civili coinvolte nel procedimento. Il collegio ha riqualificato l’ipotesi di reato in minaccia aggravata in concorso, decisione che sposta il processo davanti al giudice monocratico del tribunale di Viterbo. Un passaggio chiave che apre la strada al dibattimento dopo mesi di tensioni politiche e legali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

