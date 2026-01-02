Palermo nuovi colpi di arma da fuoco contro la chiesa dello Zen
A Palermo, si registra un nuovo episodio di violenza con colpi d'arma da fuoco rivolti alla chiesa di San Filippo Neri nello Zen. L'episodio, segnalato dall'Adnkronos, si inserisce in un contesto di tensione che coinvolge la zona, senza ancora chiarire le motivazioni o i responsabili dell'atto. La sicurezza delle strutture religiose e delle comunità locali resta al centro dell'attenzione delle autorità.
(Adnkronos) – Nuovo attacco con colpi d'arma da fuoco contro la chiesa di San Filippo Neri allo Zen a Palermo. I proiettili sono stati sparati nel muro e hanno danneggiato il quadro elettrico. Sul posto ci sono i poliziotti della Scientifica. Nei giorni scorsi erano stati sparati colpi di arma da fuoco contro l'ingresso secondario . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Palermo: spari alla chiesa dello Zen, parla padre Giovanni Giannalia
