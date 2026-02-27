Pakistan tensione alle stelle con Afghanistan | Pazienza finita è guerra aperta

Il Pakistan ha annunciato la fine della pazienza nei confronti dell’Afghanistan, dichiarando ufficialmente di essere entrato in una fase di conflitto aperto. La comunicazione, diffusa attraverso un social network, segna una escalation nelle tensioni tra i due paesi, che si sono accumulate negli ultimi tempi a causa di diversi episodi di provocazioni e scontri lungo il confine.

“La nostra pazienza è finita. Ora è guerra aperta tra noi e voi”. Lo ha scritto su X il ministro della Difesa del Pakistan, Khawaja Asif. A suo dire, “i talebani hanno riunito tutti i terroristi del mondo in Afghanistan e hanno iniziato a esportare il terrorismo, privando la loro stessa popolazione dei diritti umani basilari”. Il Pakistan ha effettuato attacchi aerei a Kabul e in altre due province afghane. Lo afferma il portavoce del governo di Kabul. I raid sono avvenuti poche ore dopo che l’Afghanistan ha lanciato un attacco transfrontaliero contro il Pakistan, nell’ultima escalation di violenza tra i due Paesi. Gli scontri stanno rendendo sempre più instabile il cessate il fuoco mediato dal Qatar. 🔗 Leggi su Lapresse.it

