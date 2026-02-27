Il Pakistan bombarda l'Afghanistan | La pazienza è finita ora è guerra aperta Scontri al confine

Oggi, le tensioni tra Pakistan e Afghanistan si sono concluse con un bombardamento sul territorio afghano. Le operazioni si sono svolte nelle province di Kabul, Kandahar e Paktika, aumentando la pressione tra i due Paesi e alimentando il clima di instabilità nella regione. La situazione al confine rimane molto tesa e incerta, con ripercussioni che si fanno sentire a livello internazionale.

Il Pakistan ha bombardato nella mattinata di oggi, 27 febbraio, le province afghane di Kabul, Kandahar e Paktika. Il ministro degli Esteri: "Guerra aperta tra noi e voi". Operazioni di rappresaglia al confine. Terrore al confine: Pakistan bombarda sette siti in Afghanistan, decine di morti tra cui bambini. Il drammatico inasprimento delle tensioni lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan ha raggiunto un nuovo e cruento apice nelle ultime ore. Pakistan bombarda campi in Afghanistan, decine di vittime. Raid aerei pakistani su Nangarhar e Paktika: Islamabad parla di campi terroristici, Kabul denuncia decine di civili uccisi e feriti. Il Pakistan ha bombardato l'Afghanistan. L'attacco ha colpito una casa a Khost, uccidendo nove bambini e una donna. Si inserisce in un contesto di scontri ripresi con forza da ottobre. Il Pakistan ha bombardato diverse aree dell'Afghanistan. L'Afghanistan è sotto attacco aereo del Pakistan. Sono almeno otto le esplosioni avvertite nella capitale, Kabul. Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha confermato i bombardamenti, aggiungendo che i raid del "codardo esercito pachistano" hanno colpito diverse aree.