Il Pakistan bombarda l'Afghanistan | La pazienza è finita ora è guerra aperta Scontri al confine

Da fanpage.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, le tensioni tra Pakistan e Afghanistan si sono concluse con un bombardamento sul territorio afghano. Le operazioni si sono svolte nelle province di Kabul, Kandahar e Paktika, aumentando la pressione tra i due Paesi e alimentando il clima di instabilità nella regione. La situazione al confine rimane molto tesa e incerta, con ripercussioni che si fanno sentire a livello internazionale.

Il Pakistan ha bombardato nella mattinata di oggi, 27 febbraio, le province afghane di Kabul, Kandahar e Paktika. Il ministro degli Esteri: "Guerra aperta tra noi e voi". Operazioni di rappresaglia al confine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: **Pakistan-Afghanistan: Islamabad bombarda Kabul, scontri al confine**

Terrore al confine: Pakistan bombarda sette siti in Afghanistan, decine di morti tra cui bambiniIl drammatico inasprimento delle tensioni lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan ha raggiunto un nuovo e cruento apice nelle ultime ore.

Temi più discussi: Il Pakistan bombarda l’Afghanistan; Il Pakistan bombarda l'Afghanistan: La pazienza è finita, ora è guerra aperta. Scontri al confine; Il Pakistan bombarda obiettivi nelle città afghane, il ministro parla di guerra aperta; **Pakistan-Afghanistan: Islamabad bombarda Kabul, scontri al confine**.

Pakistan bombarda campi in Afghanistan, decine di vittimeRaid aerei pakistani su Nangarhar e Paktika: Islamabad parla di campi terroristici, Kabul denuncia decine di civili uccisi e feriti ... ilmetropolitano.it

Il Pakistan ha bombardato l’AfghanistanL’attacco ha colpito una casa a Khost, uccidendo nove bambini e una donna. Si inserisce in un contesto di scontri ripresi con forza da ottobre. Il Pakistan ha bombardato diverse aree dell’Afghanistan, ... lettera43.it