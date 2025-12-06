Tensione Afghanistan-Pakistan 5 morti in scontri al confine

Uno scontro a fuoco notturno tra le forze dell’Afghanistan e quelle del Pakistan lungo il confine tra i due Paesi, teatro di tensioni, ha provocato la morte di cinque civili afghani e il ferimento di altri cinque, mentre tre civili sono rimasti feriti anche sul lato pakistano. Ciascuna delle due parti ha accusato l’altra di aver innescato lo scontro, violando una fragile tregua durata due mesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tensione Afghanistan-Pakistan, 5 morti in scontri al confine

