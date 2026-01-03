Petroliere fermate raid armati e bombardamenti | l' escalation Usa-Venezuela

Negli ultimi mesi, il confronto tra Stati Uniti e Venezuela si è intensificato, con aumenti di operazioni militari e azioni di squadra. Dall'inizio di settembre, gli interventi statunitensi hanno coinvolto attacchi a imbarcazioni sospette di traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico, causando numerose vittime. Questa escalation evidenzia le tensioni crescenti tra le due nazioni e il complesso contesto politico e militare nella regione.

Sono mesi che va avanti il confronto tra gli Usa di Donald Trump e il Venezuela di Nicolas Maduro. Dall'inizio di settembre, l'esercito statunitense ha effettuato più di 30 attacchi contro imbarcazioni sospettate di essere utilizzate per il traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale, uccidendo oltre 110 persone. Il primo di questi attacchi, il 2 settembre, ha suscitato ulteriori polemiche quando è emerso che l'esercito aveva effettuato un "secondo passaggio" per uccidere due sopravvissuti. Alcuni parlamentari al Congresso hanno chiesto un'indagine per verificare se ciò costituisca un crimine di guerra.

