Le forze di Islamabad hanno eliminato numerose postazioni dei talebani afghani, distruggendone 27 e occupandone altre nove. L’operazione si è svolta in una delle zone di confine tra i due Paesi, con l’obiettivo di contrastare le attività dei gruppi armati. La situazione rimane tesa, e le autorità continuano a monitorare attentamente gli sviluppi nella regione.

Islamabad, 27 feb. (Adnkronos) - Islamabad ha finora distrutto 27 postazioni militari dei talebani afghani e ha preso possesso di altre nove. Lo ha riferito Mosharraf Zaidi, portavoce del primo ministro pakistano, aggiungendo che le forze pakistane hanno anche distrutto più di 80 carri armati, artiglieria e veicoli di trasporto delle truppe armate. "La risposta immediata ed efficace del Pakistan all'aggressione continua", ha scritto su X. Da parte sua, il ministero della Difesa dei talebani ha dichiarato di aver conquistato nella notte 19 postazioni militari pakistane e due basi. In totale, sono stati uccisi 55 soldati pakistani, ha dichiarato il Ministero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pakistan-Afghanistan: Islamabad, 'distrutte decine di postazioni dei talebani'

Leggi anche: **Pakistan-Afghanistan: Islamabad bombarda Kabul, scontri al confine**

Terrore al confine: Pakistan bombarda sette siti in Afghanistan, decine di morti tra cui bambiniIl drammatico inasprimento delle tensioni lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan ha raggiunto un nuovo e cruento apice nelle ultime ore.

Discussioni sull' argomento Escalation al confine: scoppia il conflitto tra Afghanistan e Pakistan; Raid pakistani in Afghanistan, colpite anche Kabul e Kandahar: Guerra aperta; Scambio di colpi al confine tra Pakistan e Afghanistan, Islamabad accusa i talebani di fuoco non provocato; Scontri tra Pakistan e Afghanistan, l'Iran si offre per mediare.

Il Pakistan ha bombardato diverse città in Afghanistan x.com

Pakistan, nel raid sull'Afghanistan uccisi 133 talebani. Oltre 200 i feriti - facebook.com facebook