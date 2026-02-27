pagelle duetti di sanremo 2026 in diretta

Nella serata del 27 febbraio 2026, al Festival di Sanremo, sono stati protagonisti i duetti tra vari artisti, con le loro esibizioni trasmesse in diretta. La serata, considerata tra le più attese dell’evento, ha visto esibirsi più coppie musicali, con giudizi e pagelle che hanno accompagnato le performance. La diretta televisiva ha permesso di seguire ogni momento e reazione sul palco dell’Ariston.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – Ecco le pagelle della serata del Festival di Sanremo tradizionalmente più attesa dal pubblico: quella dei duetti. Ognuno dei 30 Big in gara ha scelto un brano non del proprio repertorio e un ospite con il quale dividere il palcoscenico. E sono stati tanti anche gli accostamenti arditi. Alcuni azzeccati, altri un po’ meno. Di certo è la serata karaoke per eccellenza, quella nella quale famiglie e gruppi di amici si riuniscono davanti alla tv per cantare e dare le loro valutazioni alle varie esibizioni. A votare durante la serata delle Cover di venerdì 27 febbraio sono tutti gli attori in gioco durante il resto del Festival di Sanremo: stampa, web, radio e televoto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

