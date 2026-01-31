Tutti i duetti di Sanremo 2026 svelati da Carlo Conti in diretta TV

Carlo Conti ha annunciato in diretta TV i duetti della prossima edizione. Durante il TG1, il conduttore ha rivelato l’elenco completo delle coppie che si esibiranno nella serata dedicata alle cover. Tra le scelte, ci sono ospiti internazionali e accoppiate inedite, con un mix di generi che va dal pop alla tradizione, fino alla sperimentazione. Le prove di questa edizione promettono già grande spettacolo.

