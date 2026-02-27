Festival di Sanremo 2026 la diretta della quarta serata | conduttori cantanti duetti ospiti sorprese

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto i cantanti protagonisti con le loro cover, mentre i conduttori hanno accompagnato il pubblico attraverso momenti di spettacolo. Sono stati eseguiti duetti tra artisti e sono stati presenti vari ospiti che hanno intrattenuto il pubblico. La serata si è conclusa con alcune sorprese che hanno coinvolto pubblico e partecipanti.

Festival di Sanremo 2026, la kermesse è arrivata alla quarta serata: la gara entra nel vivo con i cantanti impegnati nelle cover. ed è inevitabile parlare anche di ascolti. La prima serata ha raggiunto in media 9,6 milioni di telespettatori, pari a 58 per cento di share in termini di Total Audience, comprendendo la tv tradizionale e i dispositivi digitali come smart tv, pc e smartphone. Insomma, un calo importante rispetto allo scorso anno: oltre 3 milioni di spettatori e 7 punti percentuali di share in meno rispetto alla prima serata di Sanremo 2025, condotto dallo stesso Carlo Conti. Qui tutti i cantanti di Sanremo 2026: chi sono, le loro vite, le loro storie, età, tutte le curiosità e le informazioni sugli artisti in gara La seconda serata ha invece totalizzato il 59 per cento di share, pari a 8,8 milioni di telespettatori.