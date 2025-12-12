Irrompe in pizzeria e riempie lo zaino con cibo e alcolici | arrestato 46enne

Nelle prime ore del 11 dicembre, il quartiere di via Stelvio, a Varedo, è stato scosso da un tentativo di furto in una pizzeria. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver irrompendo nel locale e aver tentato di portare via cibo e alcolici, mettendo a rischio la sicurezza della zona.

Durante le prime ore del mattino di giovedì 11 dicembre, la tranquillità del quartiere di via Stelvio, a Varedo, è stata interrotta dall’arrivo delle pattuglie dei carabinieri, provenienti dal comando di Desio e dalla stazione di Nova. Un ladro era entrato furtivamente all’interno di una nota. Monzatoday.it #food OWAP-One World All Pizzas, pizzeria di Mauro Espedito, apre la sua terza sede in via Merliani 51/a. Con l’apertura della sua terza sede, la pizzeria di Mauro Espedito irrompe sulla scena con una proposta molto ambiziosa: portare la pizza contempora - facebook.com facebook © Monzatoday.it - Irrompe in pizzeria e riempie lo zaino con cibo e alcolici: arrestato 46enne

#wgitachi

Video #wgitachi Video #wgitachi