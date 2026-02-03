Salerno panettiere 61enne ucciso a coltellate | arrestato un 33enne

Un uomo di 61 anni è stato ucciso a coltellate a Salerno. La polizia ha arrestato un 33enne, che si era barricato nel negozio del panettiere. Le forze dell’ordine sono intervenute in fretta e hanno fermato il sospettato. La Procura di Nocera Inferiore segue da vicino il caso.

Un uomo di 61 anni, di nome Gaetano Russo, titolare di una panetteria, è stato ucciso a coltellate lunedì sera, intorno a mezzanotte, all'interno del suo esercizio commerciale a Sarno, in provincia di Salerno. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato un giovane di 33 anni, ritenuto l'autore dell'omicidio. Secondo quanto apprende LaPresse, l'uomo si era barricato all'interno del negozio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un 33enne

Salerno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio: fermato 33enne

Un salumiere è stato ucciso con diverse coltellate nel suo negozio a Sarno, in provincia di Salerno.

Sarno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio, fermato 33enne

