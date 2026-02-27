Ottavi Europa League | sorteggio clamoroso per Roma e Bologna

Nel sorteggio degli ottavi di Europa League, la Roma e il Bologna sono state collocate nella parte più difficile del tabellone. Entrambe le squadre devono affrontare avversari di alto livello, rendendo più complesso il loro cammino nel torneo. La fase si apre con incontri tra squadre di diversa provenienza e livello, creando attesa per le sfide che si disputeranno nelle prossime settimane.

Dopo gli ottavi Champions, ecco quelli di Europa League. Sorteggio clamoroso per la Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano. Agli ottavi di Europa League derby tutto italiano proprio tra i giallorossi e i rossoblù, entrambi capitati nella parte del tabellone più complicata. Chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida tra Lille e Aston Villa. Gli ottavi di Europa League si disputeranno tra il 12 e il 19 marzo. La gara d’andata tra Bologna e Roma si giocherà in casa dei rossoblù, allo stadio ‘Dall’Ara’. Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Sorteggio Europa League, derby ottavi: il Bologna pesca la RomaNyon, 27 febbraio 2026 – Sara derby italiano agli ottavi di finale di Europa League: Bologna-Roma.

Sorteggio Europa League in diretta: Roma e Bologna, chi affronteranno agli ottavi?Il sorteggio UEFA tenutosi a Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League 2025/26 e ha chiarito l’intero percorso...

Playoff Europa League, sarà Brann-Bologna

Europa League sorteggio diretta: Roma-Bologna, sarà derby italiano agli ottavi LIVEC'è il rischio derby per le due italiane, con una probabilità del 50%. Gasp in alternativa può trovarsi di fronte il Genk, Italiano invece il Friburgo di Grifo. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Diretta live sorteggio ottavi Europa League 2025/26, brivido derby per Roma e BolognaGli abbinamenti per gli ottavi di Europa League decisi dall'urna per Roma e Bologna per le quali non è escluso il rischio derby in questa fase della competizione ... sport.virgilio.it

Agli ottavi di Europa League ci sarà il derby Italiano: #Bologna e #Roma sono pronte a sfidarsi Chi ha più chance di passare il turno secondo voi x.com

Europa League, l'andata degli ottavi a Bologna il 12 marzo. Ritorno a Roma il 19 marzo: ecco la sfida tra Italiano e Gasperini - facebook.com facebook