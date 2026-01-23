Il IV municipio dichiara guerra alla sosta selvaggia di camper e roulotte

Il IV municipio ha annunciato l’adozione di nuove misure per regolamentare la sosta di camper e roulotte. Verranno installate segnaletiche specifiche e implementate restrizioni nelle aree più esposte al fenomeno, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e garantire maggiore ordine. Queste iniziative mirano a limitare la sosta selvaggia e a tutelare il decoro urbano, nel rispetto delle normative vigenti.

Nuove misure restrittive e segnaletica nelle zone maggiormente sensibili per contrastare lo stazionamento di camper e roulotte. È stata approvata dal consiglio del IV municipio la mozione presentata dagli esponenti di Forza Italia Colarossi e Montanini con la quale si cercherà arginare un.

