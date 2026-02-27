Ospedali il ranking Newsweek Il Santa Maria nella classifica dei migliori ospedali italiani

Quest'anno, nella classifica dei migliori ospedali italiani stilata da Newsweek, spicca il Santa Maria, che si posiziona tra le strutture più apprezzate del Paese. La lista include anche altri tredici ospedali dell’Emilia-Romagna, riconosciuti per le loro eccellenze e servizi. La selezione si basa su diversi criteri, tra cui qualità delle cure e innovazione tecnologica, e rappresenta un punto di riferimento nel settore sanitario.

Tredici ospedali dell' Emilia-Romagna nella classifica ' Newsweek Best Hospitals 2026 ', che ogni anno stila l'elenco delle migliori strutture al mondo e di ogni singolo paese. Quattro strutture si piazzano tra le prime 20 in Italia: il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna al quinto posto (76esimo assoluto in tutto il mondo e secondo ospedale pubblico in Italia), il Policlinico di Modena all'11esimo, l' ospedale di Parma al 15esimo e l' Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, che si posiziona al 17esimo posto. Dell'elenco, segnala la Regione, fanno parte anche gli ospedali Maggiore di Bologna, Sant'Anna di Ferrara, Baggiovara a Modena, Morgagni-Pierantoni di Forlì, Infermi di Rimini, Bufalini di Cesena, Bellaria di Bologna e Santa Maria delle Croci a Ravenna.