Il trasferimento di Osimhen alla Juventus si complica anche per altri motivi oltre alla clausola rescissoria del Napoli, rendendo più difficile la trattativa. La questione coinvolge dettagli che influenzano le possibilità di un accordo tra le parti. Questo elemento si aggiunge alle difficoltà già note, creando ulteriori ostacoli nel percorso di mercato dei bianconeri.

Osimhen Juve, non solo la clausola del Napoli: un altro dettaglio importante rende difficile l’acquisto del nigeriano da parte dei bianconeri. La Juve osserva da lontano le dinamiche che coinvolgono Victor Osimhen, autore della rete che ha qualificato il Galatasaray agli ottavi. Secondo l’analisi di Il Corriere dello Sport, il mancato esultare del nigeriano è stato un gesto di pura stima verso Luciano Spalletti, fondamentale nella sua crescita. “Era giusto rispettare un uomo a cui voglio bene”, ha dichiarato l’attaccante africano, chiudendo le porte a interpretazioni di mercato immediate. MERCATO JUVENTUS LIVE Nonostante le parole d’elogio per il club bianconero, la realtà finanziaria di un possibile ritorno in Italia appare oggi quasi proibitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen Juve, non solo la clausola del Napoli: un altro dettaglio importante complica il sogno di mercato bianconero

Osimhen e la Juve, cosa c’è dietro: la clausola del Napoli che lo tiene lontano fino al 2027Dietro le quinte del mercato, il presidente ha eretto un muro legale per impedire che l'ex DS portasse i gioielli dello Scudetto a Torino.

Leggi anche: Lucca Juve, si complica la pista per il giocatore del Napoli: un altro club ha accelerato nelle ultime ore

Temi più discussi: Non solo la Juve, altri due club mi volevano. Il racconto di Osimhen; Non solo Icardi, tutta la verità su Osimhen e la Juve; Osimhen: Juve uno dei club più importanti, giocare qui sarebbe un privilegio. Per il futuro...; Osimhen segna alla Juve ma non esulta: la reazione e il possibile indizio di mercato.

Osimhen e la Juve, l’affare (per ora) è impossibile: la firma che pesa come un macignoApplausi allo Stadium, messaggi social e stima reciproca. E poi quel dettaglio contrattuale che gela la società bianconera ... tuttosport.com

Osimhen non esulta contro la Juve per rispettoOsimhen non esulta contro la Juve dopo il gol in Champions: «Devo tanto a Spalletti». Napoli discute, mercato sullo sfondo. stylo24.it

Osimhen’in durumu belli oldu. Italyan medyasi açikladi… #galatasaray #osimhen #juventus #spaletti - facebook.com facebook

#Osimhen #Juve Spunta un nuovo ostacolo x.com