Osimhen e la Juventus sono lontani a causa della clausola del Napoli che blocca il trasferimento fino al 2027. La clausola, inserita nel contratto dell’attaccante, limita le possibilità di cessione e protegge il club partenopeo dalle offerte di grandi squadre come la Juventus. Questa scelta si basa su una strategia per mantenere il giocatore più a lungo possibile. La clausola rimane un ostacolo concreto, impedendo qualsiasi trattativa immediata. La situazione resta stabile fino alla scadenza contrattuale.

IL MURO DI AURELIO. Un retroscena di mercato svela la strategia difensiva di Aurelio De Laurentiis contro la Juventus. L’ex DS azzurro Cristiano Giuntoli aveva pianificato di portare a Torino i protagonisti dello Scudetto, inclusi Luciano Spalletti e Victor Osimhen (oltre a Di Lorenzo e Anguissa). Il presidente del Napoli, intuendo la manovra, ha blindato la cessione del nigeriano al Galatasaray con una clausola specifica: Osimhen non potrà essere venduto a club di Serie A (leggasi Juventus) fino al 30 giugno 2027, pena il pagamento di una penale esorbitante. Una mossa che conferma la capacità di ADL di anticipare le minacce dei rivali storici. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Osimhen e la Juve, cosa c’è dietro: la clausola del Napoli che lo tiene lontano fino al 2027

