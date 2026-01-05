Lucca Juve si complica la pista per il giocatore del Napoli | un altro club ha accelerato nelle ultime ore

La trattativa per il trasferimento di Lucca dalla Juventus al Napoli si complica, con il Benfica che ha accelerato nelle ultime ore. I bianconeri avevano preso in considerazione il giocatore come opzione, ma il club portoghese sembra in vantaggio, offrendo un prestito fino a giugno. La situazione si evolve, e resta da capire quale sarà la decisione finale per il futuro dell’attaccante italiano.

di Francesco Spagnolo Lucca Juve, i bianconeri hanno pensato alla punta italiana. Ma in vantaggio c’è il Benfica, pronto a prenderlo in prestito fino a giugno. Nelle ultime ore il nome di Lorenzo Lucca è tornato al centro del mercato, ma il tema non riguarda solo il Napoli e il Benfica. Sul giocatore, infatti, bisogna registrare anche l’interesse della Juventus. Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, ci sono stati nuovi contatti tra Benfica e Napoli per Lorenzo Lucca, con il club portoghese intenzionato a portare l’attaccante in terra lusitana con la formula del prestito. Lucca è arrivato al Napoli la scorsa estate, dopo l’esperienza all’Udinese che aveva attirato l’interesse di diversi top club, tra cui proprio la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juve, si complica la pista per il giocatore del Napoli: un altro club ha accelerato nelle ultime ore Leggi anche: Schlager Juve, la pista si complica? Le parole del ds del Lipsia gelano i bianconeri. Cosa ha detto il dirigente della squadra tedesca Leggi anche: Calciomercato Juve: si complica la corsa a Mendoza. Un top club prova a scavalcare Comolli e il Napoli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lucca non scalda la Juve: svelato il doppio colpo per Spalletti | CM.IT - Il Napoli esulta per il successo in Supercoppa e bissa il trionfo scudetto dello scorso maggio, ma c’è chi non sorride nello spogliatoio guidato da Antonio Conte. calciomercato.it

La Juve è partita da Bodo: rientro in Italia complicato, cosa è successo - Il ritorno a Torino, per la squadra e per i tifosi, in compenso è stato particolarmente ... tuttosport.com

Lucca, l'idea di prestito è concreta ma c'è un aspetto che complica l'uscita dal Napoli - Il minutaggio è ridotto, l’impatto sulle partite limitato e il rientro sempre più vicino di Lukaku rischia di restringere ulteriormente il ... m.tuttomercatoweb.com

Sette squadre interessate a Lorenzo Lucca: Juve, Lazio, Roma, Betis Siviglia, Nottingham, Porto e Benfica! Il Napoli chiede 30 milioni per cedere subito il giocatore con il Benfica di #Mourinho in pole! L'allenatore portoghese vede in Lucca il rinforzo giusto per - facebook.com facebook

Padovano parla della Juve Le dichiarazioni su #David, #Lucca e… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.