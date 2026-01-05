Avvicina una ragazza che aspetta il treno in stazione e l'accoltella | 33enne arrestata per tentato omicidio

A Formia, si è verificato un episodio di violenza ai danni di una giovane di 22 anni, aggredita con un coltello mentre aspettava il treno. La responsabile dell’attacco è una donna di 33 anni, attualmente in stato di arresto. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e ha portato le autorità a intervenire prontamente per chiarire i motivi dell’aggressione.

