Avvicina una ragazza che aspetta il treno in stazione e l'accoltella | 33enne arrestata per tentato omicidio
A Formia, si è verificato un episodio di violenza ai danni di una giovane di 22 anni, aggredita con un coltello mentre aspettava il treno. La responsabile dell’attacco è una donna di 33 anni, attualmente in stato di arresto. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e ha portato le autorità a intervenire prontamente per chiarire i motivi dell’aggressione.
Paura a Formia, dove una ragazza di 22 anni è stata accoltellata mentre stava aspettando il treno. Ad aggredirla una 33enne.
