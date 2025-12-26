Nella notte tra sabato 20 dicembre e domenica 21 scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Terni hanno posto in stato di fermo un 25enne di origine egiziana, ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali gravi e porto abusivo di oggetti atti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, tenta rapina armato di machete in centro e ferisce gravemente due giovani: 25enne posto in stato di fermo

